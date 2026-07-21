LA7 SOTTO CHOC | MORTO DANIELE COMPATANGELO AUTORE SCOOP TRUMP-MELONI

È morto improvvisamente a 50 anni il corrispondente di La7 da Washington e presidente dell’associazione corrispondenti esteri. La notizia ha suscitato grande choc tra i colleghi, che hanno espresso il loro cordoglio. La7 ha commentato la scomparsa con parole di lutto, sottolineando il suo ruolo di rilievo come giornalista e rappresentante della categoria. La scomparsa è avvenuta senza preavviso, lasciando un vuoto tra i collaboratori dell’emittente.

È morto improvvisamente a 50 anni Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington e presidente dell’associazione corrispondenti esteri. Il cordoglio di La7: le parole del direttore Andrea Salerno La notizia della scomparsa improvvisa ha scosso profondamente l’intera emittente. Ad esprimere il dolore di tutta la squadra è il direttore di La7, Andrea Salerno, con un ricordo commosso: ”Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà”. Chi era Daniele Compatangelo e il ruolo alla Casa Bianca A 50 anni, Compatangelo era una delle voci più autorevoli e stimate del giornalismo italiano negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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