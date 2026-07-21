La vedova di Malcolm-Jamal Warner fa causa alla madre dell’attore de I Robinson | cosa è successo

La vedova di Malcolm-Jamal Warner ha intentato una causa contro la madre dell’attore, deceduto in un incidente in Costa Rica lo scorso anno. La denuncia riguarda presunti comportamenti inappropriati e danni morali. La querela è stata presentata presso un tribunale statunitense. La famiglia dell’attore non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La causa è attualmente in fase iniziale.

La vedova di Malcolm-Jamal Warner, l’attore diventato famoso per il ruolo di Theo nella storica sitcom I Robinson e morto in un tragico incidente in Costa Rica lo scorso anno, ha denunciato la suocera. Tenisha Warner ha infatti avviato una causa legale contro Pamela Warner, madre dell’attore e attuale amministratrice del Warner Family Trust, chiedendo il pagamento di oltre 1,2 milioni di dollari che, secondo lei, le sarebbero dovuti in base agli accordi presi con il marito prima del matrimonio. Secondo quanto riportato nella denuncia, ottenuta da TMZ, Malcolm-Jamal Warner e Tenisha avevano firmato un accordo prematrimoniale nel maggio 2022, pochi giorni prima delle nozze. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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One Year After Malcolm-Jamal Warners Death, Widow Files $1.2 Million Lawsuit

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