Il Galatasaray ha manifestato interesse per Rafa Leao, attaccante del Milan, e ha contattato il suo agente. Il giocatore attende una risposta dalla società italiana. Nel frattempo, si parla di un possibile interesse per il difensore francese Disasi, attualmente in forza a una squadra di Ligue 1, come possibile rinforzo per la difesa. La posizione del Milan sulla trattativa con Leao non è ancora nota.

Il Galatasaray vuole fare spesa in Serie A. Oltre a Bremer, difensore della Juventus, i turchi hanno puntato da tempo Rafa Leao. Il portoghese, adesso in vacanza dopo il Mondiale, non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria (dal suo profilo Instagram è sparito ogni riferimento al suo attuale club nella bio) e aspetta una chiamata dalla Premier League. L'ex Lille spera che a farsi vivo sia lo United, ma al momento è solo l'Aston Villa ad aver effettuato un timido sondaggio con il Milan., Chi si è mosso seriamente invece è il Galatasaray che ha messo sul piatto dell'esterno una cifra super sul fronte ingaggio, ossia da 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - La Turchia chiama Leao: lui attende, la posizione del Milan. E intanto spunta Disasi per la difesa

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