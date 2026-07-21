Ottant’anni dopo la strage avvenuta nel 1944 a Rontagnano, si sono svolti nuovi accertamenti sulla vicenda. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato specifiche, e sono stati effettuati approfondimenti su documenti e testimonianze. La famiglia coinvolta ha fornito nuovi elementi relativi a segreti di famiglia e legami complessi. Nessuna persona è stata ancora formalmente indagata o coinvolta in procedimenti giudiziari.

Giordani Una storia con radici lontane che sa di guerra civile, di misteri che il tempo ha reso impenetrabili, di legami familiari più ramificati di una quercia centenaria, d’amore genitoriale oltre la consanguineità, di una ricerca che ha a che fare con l’identità. Tutto parte da un luogo e una data: Rontagnano, borgo di pietra sulla dorsale tra Savio e Uso, 4 ottobre 1944. Un bombardamento, o forse una granata, fanno strage di un’intera famiglia. Muoiono sul colpo Livio Pezzi, sua moglie Adele Palazzi e due loro figli, Antonio (3 anni) e Filomena (5 anni). Sopravvive miracolosamente la piccola Dina, che ha quattro mesi e la cui ancor breve vita la protegge dalla consapevolezza della tragedia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia del ’44 a Rontagnano. Ottant’anni dopo la strage . La verità tra i segreti di famiglia?

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