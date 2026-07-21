La Ruota della Fortuna puntata al femminile | i complimenti a Gerry e l’abito canarino di Samira

La Ruota della Fortuna non si ferma, neanche in estate! E, come dimostra la puntata andata in onda martedì 21 luglio, non ha intenzione di rallentare il ritmo serrato dei suoi enigmi. Mentre infatti Affari Tuoi e De Martino si sono presi una meritata pausa estiva dopo l’incredibile anno appena passato a rallegrare l’access prime time di Rai 1, il quiz game di Gerry Scotti rimane a ragione il programma di punta firmato Mediaset anche per l’estate. Così era stato anche l’anno scorso e il successo del conduttore, affiancato dalla splendida Samira Lui, è riuscito a far appassionare grandi e piccini con il remake dell’iconico gioco. A riprova... 🔗 Leggi su Dilei.it

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La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira ricevono un regalo. Puntata perfettaMercoledi 24 giugno, Gerry Scotti è tornato su Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna.

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I tre programmi più visti in valore assoluto di lunedì 20 luglio 2026. #AscoltiTv #LaRuotaDellaFortuna #TemptationIsland #reazioneacatena x.com

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