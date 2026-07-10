Samira Lui ha fatto commuovere Gerry Scotti durante una puntata di “La Ruota della Fortuna” trasmessa giovedì 9 luglio. Il conduttore ha commentato con entusiasmo e complimenti inaspettati. Il programma, in onda su Canale5, prosegue anche questa estate, offrendo intrattenimento serale nelle settimane più calde dell’anno. La trasmissione rimane stabile nel palinsesto, mantenendo la sua fascia di access prime time.

Torna anche giovedì 9 luglio La Ruota della Fortuna: il programma dell’access prime time di Canale5 continua la sua corsa per tutta l’estate, tenendo compagnia al pubblico a casa anche nelle settimane più calde dell’anno. La puntata ha visto protagonisti la neo campionessa Luana, che nella serata precedente aveva vinto 26.500 euro, Francesca, commerciante di abbigliamento donna di Carini in provincia di Palermo e Simone, tecnico radiologo di Sondrio. La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa i complimenti a Gerry Scotti (che si commuove). Siamo abituati a vederli battibeccare, anche se sappiamo bene che dietro l’ironia e le battute taglienti c’è una grande stima: lo ha dimostrato in apertura di puntata Samira Lui, cogliendo l’occasione creata dalla band dei Fortuna Five, che hanno presentato Gerry Scotti con l’epiteto di “Dottore”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Samira Lui.

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa commuovere Gerry Scotti: i complimenti inaspettati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samira Lui shock a Verissimo: parole per Gerry Scotti e verità sui ritocchi!

Notizie e thread social correlati

La Ruota della Fortuna, nuovo premio in gara: Samira Lui fa un regalo a Gerry ScottiNella puntata del lunedì di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti presenta un nuovo stacchetto realizzato da Samira Lui.

“Non farlo più”, Gerry Scotti contro Samira Lui a “La Ruota della Fortuna”Durante una puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha rimproverato duramente una concorrente, chiedendole di non ripetere un certo...

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Domenica 5 luglio Video; La ruota della fortuna lascerà (davvero) il posto a Enrico Papi ad agosto? Cosa sappiamo; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'invito inaspettato a Samira Lui: Lei non è mai venuta. E il campione imbranato spiazza tutti; La Ruota della Fortuna 7 luglio 2026: Elisa nuova campionessa, quanto ha vinto.

Ascolti tv ieri sera 8 luglio 2026, Temptation Island contro Lino d’Italia, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi x.com

E se la Ruota della Fortuna fosse fantastica? reddit

La Ruota della Fortuna chiuderà alle 21:30 solo a una condizione, parla Pier SilvioPier Silvio Berlusconi rilancia la sfida alla Rai: Mediaset è pronta ad anticipare La Ruota della Fortuna alle 21.30, ma solo se lo farà anche Affari Tuoi ... dilei.it

La Ruota della Fortuna chiude alle 21.30? Pier Silvio Berlusconi: Per me va bene così. La decisione Mediaset (e la sfida con la Rai)Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua sulla presunta chiusura anticipata de La Ruota della Fortuna. Mediaset ha deciso? Ecco la verità ... libero.it