Dopo 40 anni, il Carnevale torna a animare il Piazzone nel Rione Centro. La manifestazione, che negli anni Ottanta viveva un periodo d’oro, si ripresenta con una parata che richiama le atmosfere di allora. In passato, le strade di Viareggio si riempivano di musica, maschere e convivialità, con poche cose ma tanta allegria. Ora, la ripresa del Carnevale segna la rinascita di un evento che aveva attraversato un lungo silenzio.

Ha attraversato come un lampo gli anni Ottanta; l’epoca d’oro del Carnevale rionale. Quando, su slancio della Darsena, ogni singolo angolo di Viareggio, con poco – con un’orchestra, una generosa tavola apparecchiata in strada, una maschera, e un po’ di vino – sapeva inventarsi l’allegria in pieno inverno. E in appena un decennio di vita, grazie alla penna e all’estro di Adriano Barghetti il Rione Centro ha lasciato anche una traccia indelebile sullo spartito dei coriandoli. Regalando a Viareggio “Le Minonne“, “Il Cha Cha Cha dei coltellacci“, “Il Burlatango.“, brani protagonisti del Festival della Canzonetta. Adesso, dopo un letargo durato più di quarant’anni, il Centro torna ad affacciarsi alla corte di Burlamacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rinascita del Rione Centro. Dopo un letargo lungo 40 anni. Il Carnevale torna al Piazzone

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