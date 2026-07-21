La prima amichevole dell’estate L’Empoli incontra il Castelfiorentino
L'Empoli di Guido Pagliuca giocherà la prima amichevole stagionale oggi alle 18 contro il Castelfiorentino al Centro Sportivo Petroio di Vinci. La partita segna l'inizio del calendario delle amichevoli estive per gli azzurri.
EMPOLI L’Empoli di Guido Pagliuca è pronto a scendere in campo per la prima uscita stagionale. Oggi alle 18, gli azzurri affronteranno il Castelfiorentino al Centro Sportivo Petroio di Vinci, inaugurando così il programma delle amichevoli estive. Sarà il primo banco di prova per una squadra ancora in costruzione, chiamata a mettere in pratica i principi tattici assimilati nei primi giorni di ritiro. Quello contro il Castelfiorentino sarà soltanto il primo di una serie di test che accompagneranno l’Empoli verso l’inizio della stagione. Sabato 25 luglio gli azzurri sfideranno la Virtus Entella, ancora a Petroio, mentre il 1° agosto sarà la volta dello Spezia al Castellani Computer Gross Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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L’estate di mister Galloppa. La prima amichevole sarà contro il CagliariTra un mese, la squadra partirà per il ritiro a Mezzana-Marilleva, in Trentino, nella Val di Sole.
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Domani prima amichevole della nuova stagione contro il Castelfiorentino United Martedì 21 luglio Ore 18.00 Centro Sportivo di Petroio Ingresso gratuito (apertura cancelli ore 17.00) Diretta sul nostro canale YouTube ufficiale facebook
Fissata la prima amichevole della stagione 26/27. Spezia in campo allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena contro l’Empoli sabato 1 agosto alle ore 18. x.com
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The first friendly of the summer. Empoli faces Castelfiorentino.The match is today at 6:00 PM at the Petroio Sports Center in Vinci. Virtus Entella and Spezia will then face each other. sport.quotidiano.net