EMPOLI L’Empoli di Guido Pagliuca è pronto a scendere in campo per la prima uscita stagionale. Oggi alle 18, gli azzurri affronteranno il Castelfiorentino al Centro Sportivo Petroio di Vinci, inaugurando così il programma delle amichevoli estive. Sarà il primo banco di prova per una squadra ancora in costruzione, chiamata a mettere in pratica i principi tattici assimilati nei primi giorni di ritiro. Quello contro il Castelfiorentino sarà soltanto il primo di una serie di test che accompagneranno l’Empoli verso l’inizio della stagione. Sabato 25 luglio gli azzurri sfideranno la Virtus Entella, ancora a Petroio, mentre il 1° agosto sarà la volta dello Spezia al Castellani Computer Gross Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La prima amichevole dell’estate. L’Empoli incontra il Castelfiorentino

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L’estate di mister Galloppa. La prima amichevole sarà contro il CagliariTra un mese, la squadra partirà per il ritiro a Mezzana-Marilleva, in Trentino, nella Val di Sole.

Temi più discussi: Domani la prima amichevole contro il Castelfiorentino United; Livorno, ecco il primo colpo di Alessandro Lucarelli – Data e luogo del ritiro e un’amichevole di lusso al Picchi; A Pontremoli il primo giorno di Cannavò e Capolupo e Turati insiste sullo sviluppo dell'azione offensiva; Genoa al via: allenamento a porte aperte, colpo Traoré e ritiro in Val di Fassa. Il programma completo.

Fissata la prima amichevole della stagione 26/27. Spezia in campo allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena contro l’Empoli sabato 1 agosto alle ore 18. x.com

La prima amichevole dell’estate. L’Empoli incontra il CastelfiorentinoL’Empoli di Guido Pagliuca è pronto a scendere in campo per la prima uscita stagionale. Oggi alle 18, gli azzurri affronteranno il Castelfiorentino al Centro Sportivo Petroio di Vinci, inaugurando cos ... sport.quotidiano.net

The first friendly of the summer. Empoli faces Castelfiorentino.The match is today at 6:00 PM at the Petroio Sports Center in Vinci. Virtus Entella and Spezia will then face each other. sport.quotidiano.net