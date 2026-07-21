La prima amichevole dell’estate L’Empoli incontra il Castelfiorentino

Da sport.quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Empoli di Guido Pagliuca giocherà la prima amichevole stagionale oggi alle 18 contro il Castelfiorentino al Centro Sportivo Petroio di Vinci. La partita segna l'inizio del calendario delle amichevoli estive per gli azzurri.

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EMPOLI L’Empoli di Guido Pagliuca è pronto a scendere in campo per la prima uscita stagionale. Oggi alle 18, gli azzurri affronteranno il Castelfiorentino al Centro Sportivo Petroio di Vinci, inaugurando così il programma delle amichevoli estive. Sarà il primo banco di prova per una squadra ancora in costruzione, chiamata a mettere in pratica i principi tattici assimilati nei primi giorni di ritiro. Quello contro il Castelfiorentino sarà soltanto il primo di una serie di test che accompagneranno l’Empoli verso l’inizio della stagione. Sabato 25 luglio gli azzurri sfideranno la Virtus Entella, ancora a Petroio, mentre il 1° agosto sarà la volta dello Spezia al Castellani Computer Gross Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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empoli la prima amichevole dellThe first friendly of the summer. Empoli faces Castelfiorentino.The match is today at 6:00 PM at the Petroio Sports Center in Vinci. Virtus Entella and Spezia will then face each other. sport.quotidiano.net

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