La Pistoiese ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Simone Corazza, attaccante classe 1991. La firma del contratto è avvenuta nella mattinata di ieri. Corazza, che non aveva mai giocato tra i dilettanti, si unisce alla squadra come nuovo bomber. È il giocatore scelto per rafforzare l’attacco e portare gol.

di Michele Flori PISTOIA Il bomber è finalmente arrivato ed è pronto col suo sorriso da ‘Joker’ a far innamorare il Melani a suon di gol. Nella mattinata di ieri la Pistoiese ha annunciato in modo ufficiale il tesseramento di Simone Corazza, attaccante classe 1991 che scende per la prima volta in carriera tra i dilettanti. L’operazione, che di fatto era già stata ratificata nei giorni scorsi, è stata resa possibile dal lavoro svolto dal direttore sportivo Massimo Taibi, che si è mosso in modo repentino per alzare in modo sostanziale i giri del motore dell’attacco arancione ed è riuscito a mettere a segno un colpo di mercato che, almeno sulla carta, è destinato a spostare gli equilibri della Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pistoiese abbraccia il Joker. Bisoli ha il suo bomber principe. È ufficiale la firma di Corazza. Un leader che non si nasconde

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