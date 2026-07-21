La Pianese ha annunciato il rinnovo del contratto di Matteo Gorelli, difensore, fino al 2028. La società ha comunicato con soddisfazione questa decisione attraverso una nota ufficiale. Gorelli continuerà quindi a far parte del team anche nelle prossime stagioni. La firma del nuovo accordo è stata confermata e il contratto resta in vigore per diversi anni.

Proseguiranno insieme le strade della Pianese e di Matteo Gorelli (nella foto). "La società comunica con soddisfazione il rinnovo del contratto del giocatore – si legge nella nota ufficiale –. Il difensore bianconero, che ha iniziato la sua seconda stagione consecutiva con la maglia delle zebrette, ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. Il prolungamento rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso condiviso che ha visto Gorelli distinguersi per affidabilità, leadership e professionalità, oltre che per le doti umane dimostrate dentro e fuori dal campo. A Matteo l’auspicio di vivere altre stagioni ricche di soddisfazioni, caratterizzate da nuovi e importanti traguardi con la maglia della Pianese". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese e Matteo Gorelli vanno avanti insieme. Rinnovato fino al 2028 il contratto del difensore

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