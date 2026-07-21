Un ristorante francese ha deciso di abbandonare le stelle Michelin, puntando invece sul comfort food. La decisione è stata comunicata senza annunci ufficiali, suscitando reazioni contrastanti nel settore. Nessuna smentita o spiegazione formale è stata fornita dalle autorità locali. La scelta ha generato discussioni tra chef e critici, che evidenziano un cambio di rotta nel panorama gastronomico. La decisione non ha ancora avuto ripercussioni legali o ufficiali.

Il re è nudo «Conosci la fiaba di Hans Christian Andersen: il re è nudo. Credo che questa cosa sia succedendo da tempo, forse da sempre, ma nessuno ha avuto il coraggio di dirlo perché ti faceva passare per poco acculturato, per quello che non capiva. Voler mangiare cose buone, non era cool, dovevano essere interessanti». La tocca piano Mark Lundgaard, chef danese del Kong Hans Kælder, il primo ristorante ad ottenere una stella Michelin della Danimarca nel 1983. Ristorante aperto 50 anni fa esatti quando la cucina francese era l’unica alta cucina del globo e che ha continuato negli anni a servire salse e fondi, in direzione ostinata e contraria anche quando l’onda della cucina nordica super minimale e localistica di NOMA e compagnia era diventata dominante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La nuova rivoluzione francese al ristorante, meno stelle più confort food

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Les dessous de la Révolution française racontés par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch |Documentaire MG

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