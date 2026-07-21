Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla dopo la sedicesima tappa del Tour de France 2026, nonostante abbia concluso in seconda posizione. Piganzoli ha guadagnato due posizioni nella classifica generale, salendo in classifica. La tappa ha portato sorprese e potrebbe aver modificato gli equilibri tra i corridori in corsa.

Tadej Pogacar resta saldamente al comando del Tour de France, nonostante il secondo posto di oggi: Piganzoli recupera due posizioni La sedicesima tappa del Tour de France 2026 ha regalato emozioni, sorprese e forse cambiato anche un po’ le gerarchie. La cronometro individuale di 26,1 chilometri da Evian-Les-Bains fino a Thonon-les-Bains, caratterizzata da un impegnativo tratto in salita e un rapido finale pianeggiante, ha incoronato il belga Remco Evenepoel. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La nuova classifica del Tour de France: sale Piganzoli, Pogacar ancora maglia gialla

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