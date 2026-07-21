La moglie infedele si tiene pure la casa coniugale | ecco perché il marito può perdere tutto 

In una recente decisione legale, è stato stabilito che una moglie infedele può mantenere la casa coniugale, anche in presenza di un tradimento. La sentenza evidenzia come, in caso di separazione, la responsabilità dell’adulterio non influisca automaticamente sulle questioni patrimoniali. La decisione si basa su norme che tutelano la proprietà e i diritti di entrambi i coniugi, indipendentemente dal motivo della separazione.

Quando una crisi matrimoniale sfocia in un’aula di tribunale, la scoperta di un adulterio porta spesso l’idea che la responsabilità del fallimento debba incidere sulle conseguenze economiche e patrimoniali. La realtà giudiziaria segue tuttavia logiche differenti, orientate in via prioritaria alla salvaguardia dei minori coinvolti nel disgregamento familiare. Nella quasi totalità delle controversie, i provvedimenti prioritari determinano la permanenza dei figli con la figura materna. Questo assetto comporta l’estromissione dell’altro genitore dall’abitazione familiare, pur rimanendo a suo carico l’eventuale pagamento delle rate del mutuo, le spese di mantenimento ordinario e la quota per le uscite straordinarie. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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La mia moglie infedele è stata sorpresa a una festa con un altro uomo, la mia risposta è stata…

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