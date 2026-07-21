la mia triste esperienza a dimaro da tifoso disabile del napoli

Un tifoso disabile ha raccontato di aver trascorso due giorni a Dimaro, dedicati a incontri con i calciatori e sessioni di firme. Dopo aver partecipato, ha espresso delusione per alcune decisioni prese dalla società riguardo agli eventi e alle modalità di accesso per i tifosi con disabilità. L'esperienza, definita emozionante, si è conclusa con sentimenti di amarezza a causa di quanto accaduto durante le iniziative.

Buongiorno, sono Richard Raddiri. Scrivo queste righe dopo aver passato due giorni molto emozionanti ma allo stesso tempo che mi hanno lasciato tanta amarezza per delle decisioni prese dalla società inerenti agli incontri e alle sessioni firme con i calciatori per i tifosi. Scrivo da ragazzo giovane che, come tanti, da anni segue assiduamente il Napoli in lungo e in largo con tanto di abbonamento che sottoscrivo da ben 3 anni, ovvero dalla stagione 20232024, anno in cui arrivammo decimi in campionato, e io, ragazzo ipovedente (con una notevole riduzione del campo visivo) nonostante la mia condizione e anche la mia lontananza da Napoli (vivo... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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