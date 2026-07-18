Un video mostra il tecnico di una squadra di calcio arrivare a Dimaro senza fermarsi a salutare i tifosi. L’arrivo coincide con l’inizio del ritiro estivo. Un tifoso presente sul posto reagisce in modo negativo alla scena, condividendo il video sui social network. La registrazione ha suscitato commenti e discussioni online, senza che siano state riportate altre azioni o dichiarazioni ufficiali.

L’arrivo del Napoli a Dimaro inaugura il ritiro estivo, ma un video di Massimiliano Allegri fa discutere. Il tecnico raggiunge l’hotel senza fermarsi a salutare i tifosi presenti e la reazione di uno di loro alimenta il dibattito sui social. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Allegri arriva a Dimaro e non si ferma: un tifoso non la prende benissimo e reagisce così

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