la lunga estate caldissima di carlos alcaraz

Carlos Alcaraz è stato fotografato con capelli lunghi e frangetta, sorridente, mentre portava un grande valigione Louis Vuitton. Accanto a lui c’era l’attrice e modella coreana Jung Ho-yeon. Dentro il valigione si trovava la Coppa del Mondo. La scena è stata scattata in un contesto non specificato, senza ulteriori dettagli su eventi o competizioni.

Capelli lunghi, frangetta, sorriso a trentadue denti, il completo beige di Jep Gambardella nella Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. In braccio un valigione bardato Louis Vuitton, accanto a lui l’attrice (e top model ) koreana Jung Ho-yeon, protagonista di Squid Game, e soprattutto dentro al valigione il trofeo più importante, la Coppa del Mondo. Dopo, lui sugli spalti con due amici, ad esultare alla vittoria della Spagna. Carlos Alcaraz sembra proprio essersela goduta questa estate senza tennis, e anche a livello estetico sembra più felice, più mediterraneo, come se avesse riguadagnato colore con un po’ di normalità. D’altronde lo aveva detto anche nel documentario di Netflix, «sceglierei la felicità piuttosto che il grande successo». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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