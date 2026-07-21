la lega riscopre bossi e la padania ma non trova un futuro dopo salvini

La Lega sta cercando di rilanciare la figura di Bossi e il tema della Padania, ma senza trovare una direzione chiara dopo la fine dell’era Salvini. La fase di declino del partito si accompagna a un tentativo di recupero delle radici storiche, mentre non sono ancora emersi segnali di una strategia consolidata per il futuro. La leadership attuale appare frammentata e senza un progetto unitario.

Desalvinizzazione della Lega. È la definizione giornalistica più in voga del momento per descrivere la fase di grande decadenza della leadership di Matteo Salvini. Scompare il nome del capo e tornano i vecchi simboli. La nuova terminologia parte da una constatazione reale. L’ eliminazione del nome del capo dai simboli usati nelle feste estive del partito. In effetti, sempre meno numerose e sempre meno popolate, nelle tradizionali feste lombarde non solo viene usato il simbolo Lega senza l’aggiunta “Salvini premier”, ma la decisione viene accompagnata da una sorta di movimento nostalgico. Sono tornate le parole “ Padania ” e “ centralismo ” nei discorsi di alcuni big come il governatore lombardo Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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