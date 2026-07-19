Un dirigente della Lega ha riferito che, prima di lasciare il partito, un ex leader gli ha chiesto di riunire le leghe regionali per evitare problemi. Secondo quanto detto, l'ex leader ha indicato che solo lui poteva salvare il movimento. Un altro esponente ha commentato le posizioni di alcuni politici, definendo Zaia democristiano e criticando la comunicazione di Salvini.

(LaPresse) “Bossi prima di lasciarci mi ha detto: Fagioli vedi di riunire tutte le leghette qui, se no è un casino. Solo tu puoi salvare la Lega”. Ci sono figure che nella storia della militanza della Lega Nord hanno scritto un pezzo di storia, una di queste è senza dubbio Elio Fagioli: classe 1946, nato a Saronno, militante della Lega della primissima ora, si congeda dagli amici ancora oggi con il ‘Padania Libera’, tra i militanti lombardi Fagioli è un’istituzione, al punto che nel 2022 arrivò a prendere un voto un durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Ma Fagioli è ancora un vero e proprio termometro dello stato di salute del partito, e proprio di questa ha parlato con LaPresse alla festa della Lega di Pontida a Cisano Bergamasco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Lega, Fagioli: “Bossi mi ha detto di riunire le leghe. Zaia democristiano, Salvini lavora ma parla troppo”

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