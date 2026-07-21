La Juventus ha mostrato interesse per l’attaccante che ha giocato in Premier League con il Manchester United. La sua ultima stagione in Inghilterra è caratterizzata da un basso impiego in campo e da una scarsa produzione di gol. I numeri indicano un minutaggio limitato e un’incisività ridotta durante le partite ufficiali. La società sta valutando i dati relativi alle sue prestazioni per decidere un eventuale investimento futuro.

di Luca Fioretti Juve di nuovo su Zirkzee: l’analisi dettagliata dei numeri registrati dall’attaccante in Inghilterra tra scarso minutaggio e poca incisività. L’avventura di Zirkzee (uno degli ultimissimi nomi accostati al mercato Juve) nel campionato inglese si è rivelata avara di soddisfazioni, come evidenziato dalle statistiche individuali. In Premier League ha collezionato 24 presenze complessive, venendo schierato titolare soltanto in 5 occasioni. Il conteggio finale registra un totale di 666 minuti giocati, con una media di 28 minuti a partita che testimonia le difficoltà nel trovare continuità. In questo percorso disputato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve torna sulle tracce di Zirkzee: come è andata la sua ultima stagione in Premier League con il Manchester United

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Juventus Want Joshua Zirkzee for £22M! Manchester United EXIT INCOMING .

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