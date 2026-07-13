La Juve paga ancora lo stipendio ad Arthur presente in ritiro | 4 anni fa l'ultima partita in bianconero
La Juventus continua a pagare lo stipendio ad Arthur, presente in ritiro, anche se non scende in campo dal 2022. L'ultimo impegno ufficiale del brasiliano con la squadra risale a quattro anni fa. Nonostante la lunga assenza, il club sostiene ancora il suo contratto, che prevede il pagamento dello stipendio per un altro anno. La situazione riguarda esclusivamente gli aspetti contrattuali, senza coinvolgimenti in partite ufficiali recenti.
Arthur inizia una nuova stagione da tesserato della Juventus. Il brasiliano non gioca una partita con i bianconeri dal 2022 ma la società deve pagare il suo stipendio per un altro anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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