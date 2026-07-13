La Juve paga ancora lo stipendio ad Arthur presente in ritiro | 4 anni fa l'ultima partita in bianconero

Arthur inizia una nuova stagione da tesserato della Juventus. Il brasiliano non gioca una partita con i bianconeri dal 2022 ma la società deve pagare il suo stipendio per un altro anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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