Al prossimo Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, Manuel Gonzalez tenterà di aumentare il suo vantaggio in classifica generale. La gara si svolgerà su un tracciato più tortuoso e lento rispetto a quello di Assen, dove si è concluso l’ultimo weekend di competizioni. Durante la corsa, un avversario da tenere sotto controllo sarà David Alonso, che potrebbe influenzare gli esiti della classifica.

Riparte la stagione del Motomondiale e, dopo lo splendido fine settimana nell’università delle moto, ovvero il circuito di Assen, ci si sposta di qualche chilometro in vista del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2026, sul tracciato ben più tortuoso e lento, ovvero il Sachsenring. Come arriviamo alla tappa teutonica? Manuel Gonzalez prosegue nella sua straordinaria fuga iridata con 185.5 punti contro i 123 di Senna Agius, il suo più immediato inseguitore. Terza posizione per l’arrembante David Alonso di questo periodo (secondo a Brno e primo ad Assen) con 116 punti subito davanti al nostro Celestino Vietti quarto con 109. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, al Sachsenring Manuel Gonzalez proverà ad allungare in classifica ma occhio a David Alonso

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