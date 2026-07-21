Francia divieto social sotto i 15 anni | ok dal Parlamento
Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni. La misura rende la Francia il primo paese dell’Unione Europea a imporre un divieto generale sulle piattaforme digitali per questa fascia di età. La normativa si inserisce in un quadro di crescenti preoccupazioni sui possibili effetti dei contenuti online sui bambini e gli adolescenti. La legge entrerà in vigore dopo le procedure di pubblicazione ufficiale.
In Francia il Parlamento ha adottato il testo che introduce il divieto dell’uso dei social network per i minori di 15 anni, rendendo la Francia il primo Paese Ue ad approvare un divieto generalizzato sulle piattaforme, in un contesto di crescente preoccupazione a livello mondiale per gli effetti dei contenuti digitali sui bambini. Oggi hanno votato a favore della misura entrambe le Camere del Parlamento. La legge vieta inoltre l’uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Per il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di un’iniziativa di punta del suo secondo mandato. Si tratta di una delle ultime misure di rilievo adottate sotto la sua presidenza prima che lasci la carica il prossimo anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La Francia vieta i social sotto i 15 anni
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