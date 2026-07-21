la forza di un sogno

Un sogno si è infranto quando un uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina. La vettura, uscita di strada, si è schiantata contro un albero lungo una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La polizia ha chiuso temporaneamente la strada per le verifiche.

Ci sono momenti, nella vita di ciascuno, in cui ci si guarda indietro e si pensa “avrei potuto fare questo, avrei dovuto fare quello”, come se ormai l’obiettivo che si ha in mente non fosse più nell’elenco raggiungibili. Perché in fondo, per citare l’abusatissimo John Lennon, “la vita è ciò che accade mentre fai altri progetti”, e il più delle volte i progetti restano sulla carta mentre accade il resto che ci porta lontano da quello che volevamo. Poi ci si imbatte in storie come quella di Franco Sonnino e tutto cambia prospettiva. Alla non più tenera età di 76 anni, Sonnino si è laureato per la prima volta. Una laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo, di quelle prese in presenza presso un’università fisica, non telematica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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