La forza del ricordo | Io e te fratello mio E il nostro gioco infinito

La lepre Camilla si è lasciata cadere sul letto di Luca, come un burattino smontato. La scena si svolge in un ambiente domestico, con la lepre che sembra cercare protezione. La scena trasmette un senso di vulnerabilità e bisogno di conforto, con la figura di Camilla che si appoggia sul letto, in un momento di pausa e di rifugio.

Il lupo e la lepre Camilla si lasciò cadere sul letto di Luca come un burattino cui qualcuno avesse tagliato i fili all’improvviso. Aveva bisogno di un rifugio. Ancora una volta, le riemergeva alla mente e al cuore un nucleo di se stessa che da tempo le era diventato fondamento dell’anima. Un mondo passato che proprio tra quelle mura era stato tanto vivo, in quel momento risuonava di nuovo. Il loro piccolo mondo di bambini spudoratamente felici. Si mise in sintonia con Luca, anzi con una sua cifra che lei sapeva essere stata sempre dentro di lui ben salda; anche “oggi”, in un tempo così difficile, il più difficile, anzi, che mai avessero attraversato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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