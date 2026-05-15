Te lo compro io il sapone Grande Fratello Vip puzza insopportabile e caos

Da caffeinamagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, prevista per il 19 maggio, l’atmosfera nella casa si fa sempre più tesa. Durante una puntata, si è verificato un episodio legato a un commento sulla pulizia, con un partecipante che ha detto: “Te lo compro io il sapone”. Contestualmente, si sono verificati momenti di caos e discussioni tra i concorrenti, mentre una forte puzza si è fatta sentire in modo insopportabile.

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Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip, fissata per il 19 maggio, e nella Casa più spiata d’Italia la tensione è ormai alle stelle. I concorrenti rimasti in gioco vivono ogni giornata come fosse l’ultima, tra strategie, alleanze che si sgretolano e piccoli episodi quotidiani che finiscono puntualmente sotto la lente d’ingrandimento del pubblico. >> “Gli tocco il pis**lo e.”. Scandalo al GF Vip, una confessione ed è caos: Alessandra Mussolini e Antonella Elia esplodono Il clima si è fatto sempre più incandescente nelle ultime ore, con discussioni accese e momenti di nervosismo che hanno coinvolto più protagonisti. Il pubblico, intanto, segue con attenzione ogni dinamica, cercando di capire chi riuscirà davvero a conquistare la vittoria finale in un’edizione che ha regalato colpi di scena continui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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