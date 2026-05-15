Te lo compro io il sapone Grande Fratello Vip puzza insopportabile e caos

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, prevista per il 19 maggio, l’atmosfera nella casa si fa sempre più tesa. Durante una puntata, si è verificato un episodio legato a un commento sulla pulizia, con un partecipante che ha detto: “Te lo compro io il sapone”. Contestualmente, si sono verificati momenti di caos e discussioni tra i concorrenti, mentre una forte puzza si è fatta sentire in modo insopportabile.

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