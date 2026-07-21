La Fiorentina pensa ad Athekame per il dopo Dodò tentativo in casa Milan | CM

La Fiorentina sta valutando l'acquisto di Zachary Athekame come possibile sostituto di Dodò, che si appresta a lasciare la squadra. La società ha avviato trattative con il Milan, dove il giocatore è attualmente in prestito. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma l'interesse è confermato. Athekame è considerato un profilo idoneo per il ruolo di terzino destro.

Zachary Athekame è un obiettivo della Fiorentina in vista della stagione che sta per prendere il via, con i viola che vorrebbero lo svizzero in rosa per sostituire il partente Dodò, sempre più vicino dal dire addio. Athekame nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it La Fiorentina potrebbe salutare Dodò nel giro di pochi giorni con il brasiliano che, considerato il solo anno di contratto rimasto con i viola, sarebbe molto vicino dal dire addio alla squadra toscana. In attesa della cessione Fabio Paratici si sta muovendo per cercare un sostituto all’altezza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione uno dei nomi sul taccuino dell’ex dirigente del Tottenham sarebbe quello di Zachary Athekame, esterno del Milan per il quale dovrà arrivare un responso da Ruben Amorim nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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