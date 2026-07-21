Secondo alcune stime, gli influencer possono guadagnare cifre variabili a seconda del numero di follower e del tipo di contenuto. Un influencer con un milione di seguaci può ricevere tra alcune centinaia e alcune migliaia di euro per singolo post sponsorizzato. Le piattaforme social più utilizzate sono Instagram, TikTok e YouTube, dove i creator monetizzano attraverso pubblicità, collaborazioni e contenuti sponsorizzati. I guadagni dipendono anche dall’engagement e dalla nicchia di mercato di riferimento.

Quel senso di incredulità che appare nello sguardo delle persone quando, dopo lo spassionato “che lavoro fai?”, sentono la risposta più inaspettata: l’ influencer. Certo, oggi lo stupore non è sparito del tutto, ma si è sicuramente ridotto. Le persone spendono meno energie per concepire che quello degli influencer è un lavoro a tutti gli effetti, che piaccia o meno. Spesso (proprio come in passato), quando lo scetticismo si affievolisce, sorge un’altra domanda: quali sono i guadagni per chi fa “i video con il proprio telefono”? I guadagni degli influencer sono quella curiosità che interessa molti, ma di cui si sa poco. È una domanda apparentemente lecita, non tanto per fare i conti in tasca a coloro che portano in rete contenuti, quanto per l’alone di mistero che ci aleggia intorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La domanda che almeno una volta nella vita ha investito tutti: ma quanto guadagnano gli influencer?

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Questa è la domanda che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita.

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