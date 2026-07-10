Da Guerra e pace a L' amica geniale passando per It e Una vita come tante | ecco 20 libri-mattoni classici e contemporanei da leggere almeno una volta nella vita

Da amica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In estate, i libri di oltre 600 pagine, come “Guerra e pace” o “L’amica geniale”, trovano spazio tra le mani dei lettori. Le giornate più lunghe e il ritmo più lento permettono di immergersi in storie complesse senza fretta. Sono 20 titoli, tra classici e contemporanei, che si consigliano di leggere almeno una volta nella vita. La stagione calda trasforma così i “libri-mattoni” in una sfida accolta con piacere.

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C’è un momento preciso dell’anno in cui il concetto di “ libro mattone ” smette di essere una minaccia e diventa quasi una promessa. È l’estate, quando il tempo si allunga, le giornate non hanno scadenze serrate e anche le storie più complesse trovano finalmente spazio per essere affrontate senza fretta. Sotto l’ombrellone, o magari all’ombra di un albero in montagna, il libro non è più solo intrattenimento veloce: diventa compagnia lunga, quasi un progetto. Ed è qui che entrano in scena i cosiddetti libri mattoni, quei libri impegnativi perfetti da leggere quest’estate sotto l’ombrellone. Capita di sentir dire: «Il libro che leggo è un vero mattone», ma qual è un libro definito mattone? E quali sono i più famosi, da leggere in vacanza? Non è solo una questione di numero di pagine. 🔗 Leggi su Amica.it

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