In estate, i libri di oltre 600 pagine, come “Guerra e pace” o “L’amica geniale”, trovano spazio tra le mani dei lettori. Le giornate più lunghe e il ritmo più lento permettono di immergersi in storie complesse senza fretta. Sono 20 titoli, tra classici e contemporanei, che si consigliano di leggere almeno una volta nella vita. La stagione calda trasforma così i “libri-mattoni” in una sfida accolta con piacere.

C’è un momento preciso dell’anno in cui il concetto di “ libro mattone ” smette di essere una minaccia e diventa quasi una promessa. È l’estate, quando il tempo si allunga, le giornate non hanno scadenze serrate e anche le storie più complesse trovano finalmente spazio per essere affrontate senza fretta. Sotto l’ombrellone, o magari all’ombra di un albero in montagna, il libro non è più solo intrattenimento veloce: diventa compagnia lunga, quasi un progetto. Ed è qui che entrano in scena i cosiddetti libri mattoni, quei libri impegnativi perfetti da leggere quest’estate sotto l’ombrellone. Capita di sentir dire: «Il libro che leggo è un vero mattone», ma qual è un libro definito mattone? E quali sono i più famosi, da leggere in vacanza? Non è solo una questione di numero di pagine. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da "Guerra e pace" a "L'amica geniale", passando per "It "e "Una vita come tante": ecco 20 libri-mattoni, classici e contemporanei, da leggere almeno una volta nella vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

STEPHEN KING: la guida definitiva ai romanzi da leggere almeno una volta nella vitaStephen King è spesso etichettato come autore di romanzi horror, ma questa definizione è troppo riduttiva.

5 serie thriller da vedere almeno una volta nella vita (su Netflix)Le serie thriller sono tra i generi più apprezzati dagli appassionati di intrattenimento televisivo.

Temi più discussi: Guerra e pace nella Magnifica humanitas di Leone XIV; Gaza, mille giorni di guerra. Romanelli: si continua a pregare, la pace è possibile; Zuppi e Zagrebelsky parlano di pace in Gregoriana; Guerra in Medio Oriente. Mons. Bertin (Caritas e Icmc): Non è ancora pace vera. La ricostruzione inizi da lavoro e ospedali.

En marche! I Concerti per la Guerra e per la Pacedi Michel Pignolet de Monteclair hanno risuonato nella Galleria Spada, creando un collegamento con i quadri di #JacquesCourtois, detto il Borgognone delle Battaglie. Musica e pittura barocca affiancate - X x.com

Jul-07| Guerra e Pace - Libro 10, Capitolo 2 reddit

Pace in tempo di guerra, il nuovo libro di Mario Giro sui conflitti e il disarmoMARIO GIRO, PACE IN TEMPO DI GUERRA (GUERINI E ASSOCIATI, PP.160, EURO 14,25) - In un'epoca segnata dal ritorno dei conflitti armati in Europa e dall'espansione delle crisi internazionali, Mario Giro ... ansa.it

Il Medio Oriente sospeso tra pace e guerraA Gaza, in Libano e nel golfo Persico niente è risolto, perché i paesi coinvolti non vogliono o non possono fare concessioni e perché situazioni così complesse hanno bisogno di tempo Leggi ... internazionale.it