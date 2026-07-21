La destra attacca Lepore | Trasuda odio e disprezzo contro le divise

La destra critica il sindaco di Bologna, accusandolo di mostrare odio e disprezzo verso le forze dell’ordine. Il sindaco ha dichiarato che la città rimarrà unita e che affronterà la tragedia rispettando lo Stato di diritto e le istituzioni. Ha anche affermato che in passato la città ha ottenuto verità e giustizia seguendo questi principi. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni politiche e sociali legate all’evento.

«Bologna resterà unita e affronterà questa tragedia da città democratica che crede nello Stato di diritto e nelle istituzioni. È così che in altre occasioni abbiamo ottenuto verità e giustizia. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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