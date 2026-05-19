Le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione che ha smantellato un gruppo di spacciatori in prossimità di una stazione ferroviaria, ricevendo apprezzamenti da parte di esponenti politici di diversi schieramenti. Tuttavia, in seguito a questa notizia, sono arrivate anche critiche, con un rappresentante che ha richiesto l’istituzione di un Centro di permanenza per i richiedenti asilo in una regione specifica. La questione ha suscitato reazioni e commenti nel mondo politico locale.

Plauso bipartisan dal mondo della politica alla notizia della maxi-operazione che ha sgominato un nucleo di spacciatori in zona Stazione. Primo commento quello del vicepresidente del consiglio regionale ed esponente di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, che ha evidenziato come gli indagati "sono tutti stranieri e in diversi casi senza fissa dimora. Si tratta - le sue parole - dell’ennesima conferma del bisogno, in Toscana, di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). È tempo che la sinistra e il governatore Giani la smettano con i veti ideologici e i finti buonismi: chi viene in Italia per spacciare davanti alle scuole dei nostri figli deve essere fermato, trattenuto in sicurezza e rispedito immediatamente al proprio Paese d’origine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La politica ringrazia le divise. Ma Petrucci attacca Giani: "Serve un Cpr in Toscana"

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