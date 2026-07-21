La custodia delle chiese di Roma diventa occasione di riscatto e reinserimento sociale

Notizia in breve

Per la prima volta, Stato e Chiesa collaborano per gestire la custodia delle chiese romane, coinvolgendo anche la società civile. L’obiettivo è offrire opportunità di reinserimento sociale a chi ha commesso errori, invece di applicare sole sanzioni. La collaborazione si traduce in iniziative condivise tra ministeri e istituzioni religiose, segnando un cambiamento nel modo di affrontare le problematiche legate alla tutela degli edifici e al reinserimento dei soggetti in difficoltà.