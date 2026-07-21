la cupra formentor vz5 divora 650 km ma arriva al red bull ring ancora affamata di curve

Notizia in breve

La Cupra Formentor VZ5 ha percorso 650 km prima di arrivare al Red Bull Ring, dove ha affrontato le curve del circuito. Il viaggio è iniziato presso la sede di Rcs MediaGroup, nella redazione di Gazzetta Motori. La vettura ha mantenuto un buon livello di autonomia durante il tragitto, ma al circuito ha mostrato ancora desiderio di prestazioni e grip nelle curve.