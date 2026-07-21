La Cupra Formentor VZ5 divora 650 km ma arriva al Red Bull Ring ancora affamata di curve

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cupra Formentor VZ5 ha percorso 650 km prima di arrivare al Red Bull Ring, dove ha affrontato le curve del circuito. Il viaggio è iniziato presso la sede di Rcs MediaGroup, nella redazione di Gazzetta Motori. La vettura ha mantenuto un buon livello di autonomia durante il tragitto, ma al circuito ha mostrato ancora desiderio di prestazioni e grip nelle curve.

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Un viaggio verso un circuito dovrebbe cominciare con il rumore dei box, le termocoperte e qualcuno che controlla la pressione delle gomme. Questo, invece, parte dalla sede di Rcs MediaGroup, dalla redazione di Gazzetta Motori. Intorno ci sono il cemento di Milano, il traffico, i semafori e quella fretta cittadina che riesce a trasformare anche tre chilometri in una prova di resistenza. La destinazione è lontana circa 650 km: il Red Bull Ring, in Austria. La Cupra Formentor VZ5 aspetta nel parcheggio con un'aria che non promette discrezione. I passaruota sono larghissimi, i cerchi da 20 pollici riempiono la fiancata e i quattro terminali di scarico diagonali sembrano già conoscere la destinazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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