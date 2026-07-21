Un video pubblicato su Instagram mostra il generale che, utilizzando un’intelligenza artificiale, si presenta in modo allegorico e in stile trumpiano. Il contenuto sembra essere parte di un messaggio più ampio, collegato alla mobilitazione di forze di destra che cercano di tutelare un gioielliere. La condivisione ha suscitato attenzione e discussioni online, con molte persone che si sono soffermate sul tono e sulla forma del messaggio.

L’ultimo video postato sulla pagina Instagram del Generale fatto con l’AI, allegorico come prescrive lo stile trumpiano, è un programma: Vannacci nei panni dell'imperatore al Colosseo, con accanto due personaggi della sua corte somiglianti alla Meloni e a La Russa, condanna con il pollice verso Schlein, Conte, Boldrini e Prodi mentre il pubblico grida «barboni». Un video che colpisce per la violenza (ha suscitato la protesta di Conte), ma anche per il fatto che il Generale è seduto accanto alla Meloni e a La Russa: sono alleati. È l’aria che si respirava sabato scorso all’hotel Principe di Viareggio, quella di un Vannacci che ha come primo obiettivo la sconfitta del «campo largo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La corsa a destra per tutelare il gioielliere spinge Vannacci dentro la coalizione

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