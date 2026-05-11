Elezioni Ricciardi spinge la coalizione di centrosinistra

Durante un evento all’Auditorium San Rocco dedicato alla sanità, Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, è stato accolto con entusiasmo. La sua presenza ha anche coinciso con un sostegno alla campagna elettorale della coalizione di centrosinistra, rafforzando l’attenzione sulla scena politica locale. La partecipazione ha attirato numerosi cittadini e rappresentanti del settore sanitario, creando un momento di confronto e discussione.

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Un’accoglienza calorosa quella di ieri riservata a Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle alla Camera dei deputati, ospite all’Auditorium San Rocco del Convegno sulla Sanità e anche per sostenere la campagna elettorale. Presenti anche Marta Ruggeri, l’oncologa Rita Ficarelli, il candidato a sindaco per il centro sinistra Dario Romano e quello al consiglio comunale Paolo Battisti. Ad aprire gli interventi è stato Romano che ha evidenziato l’immobilismo della Regione riguardo alla Sanità e gli interventi tampone spesso tardivi. A fare un quadro della sanità regionale è stata la consigliera Ruggeri, insieme alla dottoressa Ficarelli che ha riportato l’attenzione anche su temi nazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Ricciardi spinge la coalizione di centrosinistra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ricciardi (M5s) attacca Meloni: “Siete servi sciocchi della ‘coalizione Epstein'” – Video“Abbiamo un gruppo di bianchi affamati di sangue, che possiamo definire ‘coalizione Epstein’, che nel Board of peace ha deciso di bombardare e... Trump ci spinge dentro la coalizione per HormuzL’attività diplomatica degli Stati Uniti e dei Paesi europei ruota attorno alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma procede su due binari...