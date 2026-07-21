La città fa squadra | presentata la campagna abbonamenti della Sangiovannese verso il Centenario 2027

È stata presentata la campagna abbonamenti della Sangiovannese in vista del Centenario 2027. La società invita i tifosi a tornare allo stadio, sostenendo i colori biancoazzurri e rafforzando il senso di appartenenza. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nel percorso che porterà alla celebrazione dei cento anni di storia della squadra. La campagna si rivolge a tutta la cittadinanza, con un appello a fare squadra e supportare la società nel prossimo traguardo.

Arezzo, 21 luglio 2026 – . "Domani torno da te": un appello a tutta San Giovanni per sostenere i colori biancoazzurri e accompagnare la società nel percorso che porterà ai cento anni di storia Un invito a tornare allo stadio, a ritrovare il senso di appartenenza e a stringersi attorno alla squadra della città. È questo il messaggio che ha accompagnato la presentazione della campagna abbonamenti 20262027 dell 'Asd Sangiovannese 1927, svoltasi oggi pomeriggio nella sala del consiglio di Palazzo d'Arnolfo. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, il presidente del Comitato Biancoazzurro Martino Neri, il direttore generale dell'Asd Sangiovannese 1927 Giuseppe Morandini e il presidente Giovanni Serafini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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