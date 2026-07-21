La buccia di zucca è formidabile per la conservazione degli alimenti meglio della plastica Lo studio giapponese

Uno studio giapponese ha mostrato che una pellicola biodegradabile realizzata con buccia di zucca è più efficace della plastica per conservare gli alimenti.

Ricercatori giapponesi hanno dimostrato che una pellicola biodegradabile per la conservazione degli alimenti a base di buccia di zucca è migliore della plastica. I risultati dello studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caldo deteriora il cibo, intossicazioni alimentari in aumento per errori nella conservazione degli alimentiCon l’aumento delle temperature si registrano più intossicazioni alimentari a causa di conservazioni errate.

Microplastiche nell’84% degli alimenti per animali domestici: la rivelazione in un nuovo studioUno studio condotto dalle università del Sussex e di Exeter ha analizzato 19 marchi di alimenti per animali domestici, trovando microplastiche nel...

Temi più discussi: Davide Di Fabio, l'essenza dell'alta cucina italiana e l'effetto pomodoro-basilico; Sembra una bistecca ma ha pochissime calorie: il pomodoro gigante che sazia, idrata e fa bene al cuore; Mele a Mel: grande festa nel zumellese dal 7 al 9 ottobre.

La buccia di zucca è formidabile per la conservazione degli alimenti, meglio della plastica. Lo studio giapponeseRicercatori giapponesi hanno dimostrato che una pellicola biodegradabile per la conservazione degli alimenti a base di buccia di zucca è migliore della ... fanpage.it

Con le bucce di zucca preparo delle chips irresistibili: la ricetta facilissima e a sprechi zeroÈ il simbolo indiscusso della stagione autunnale e, in particolare, del mese di ottobre che stiamo vivendo, perché è la regina della festa di Halloween: è la zucca! Appartenente alla famiglia delle ... greenme.it