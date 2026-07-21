La buccia di zucca è formidabile per la conservazione degli alimenti meglio della plastica Lo studio giapponese

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio giapponese ha mostrato che una pellicola biodegradabile realizzata con buccia di zucca è più efficace della plastica per conservare gli alimenti.

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Ricercatori giapponesi hanno dimostrato che una pellicola biodegradabile per la conservazione degli alimenti a base di buccia di zucca è migliore della plastica. I risultati dello studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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