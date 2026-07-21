Non si scioglie in fretta, non conosce la mantecatura e resiste al caldo più feroce dell’estate indiana: il kulfi è il dolce che per secoli ha rinfrescato le corti reali e oggi conquista le strade di tutto il subcontinente. Dietro la sua consistenza densa e cremosa si nasconde una storia lunga cinquecento anni, fatta di ghiaccio trasportato dall’Himalaya, spezie preziose e un’ingegnosa tecnica di conservazione che ha anticipato di secoli il concetto stesso di gelato. Origini nella corte Moghul del XVI secolo. Le prime tracce documentate del kulfi risalgono al XVI secolo, durante il regno dell’imperatore Akbar, nel cuore dell’ impero Moghul.... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Kulfi, il dessert ghiacciato che racconta l’impero Moghul

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