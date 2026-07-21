Kelly Doualla può giocarsi una medaglia a Eugene? La top3 mondiale stagionale U20 non è così distante…
Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 di atletica allo stadio Guidobaldi di Rieti, con un tempo di 11.14 secondi. La gara si è svolta con vento favorevole di +0.2 metri al secondo. La giovane atleta si avvicina alla top tre mondiale stagionale U20 e potrebbe competere per una medaglia a Eugene.
Dopo aver vinto per dispersione allo stadio Guidobaldi di Rieti la finale dei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 di atletica con il tempo di 11.14 (vento +0.6), Kelly Doualla si appresta ad affrontare il secondo grande appuntamento della sua stagione all’aperto avendo ottenuto la convocazione per i Mondiali U20 di Eugene, in programma dal 5 al 9 agosto. Non che ci fossero molti dubbi in tal senso per quanto visto negli ultimi anni e soprattutto nel 2025, ma la giovanissima sprinter lombarda ha dimostrato a Rieti di valere ampiamente un posto nella spedizione azzurra che volerà in Oregon per la rassegna iridata juniores. Doualla non si... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Doualla in finale! Vince la semi in 11.43 (0.8 vento) Alle 20.20 in gara a Rieti per il titolo europeo under 18 dei 100 metri DIRETTA TV su RaiSport Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana facebook