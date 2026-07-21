Kelly Doualla ha vinto la finale dei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 di atletica allo stadio Guidobaldi di Rieti, con un tempo di 11.14 secondi. La gara si è svolta con vento favorevole di +0.2 metri al secondo. La giovane atleta si avvicina alla top tre mondiale stagionale U20 e potrebbe competere per una medaglia a Eugene.

Dopo aver vinto per dispersione allo stadio Guidobaldi di Rieti la finale dei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 di atletica con il tempo di 11.14 (vento +0.6), Kelly Doualla si appresta ad affrontare il secondo grande appuntamento della sua stagione all’aperto avendo ottenuto la convocazione per i Mondiali U20 di Eugene, in programma dal 5 al 9 agosto. Non che ci fossero molti dubbi in tal senso per quanto visto negli ultimi anni e soprattutto nel 2025, ma la giovanissima sprinter lombarda ha dimostrato a Rieti di valere ampiamente un posto nella spedizione azzurra che volerà in Oregon per la rassegna iridata juniores. Doualla non si... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla può giocarsi una medaglia a Eugene? La top3 mondiale stagionale U20 non è così distante…

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