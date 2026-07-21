Katia Pedrotti ritorna tra le montagne dove è nata a Chiesa in Valmalenco | passeggiate nella natura e abbracci con la sorella

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex concorrente del Grande Fratello ha trascorso alcuni giorni nella sua città di origine, Chiesa in Valmalenco, nelle montagne circostanti. Durante il soggiorno, ha fatto passeggiate all’aperto e si è riunita con la sorella, condividendo momenti di affetto immersi nella natura.

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L’ex concorrente del Grande Fratello torna nei luoghi in cui è nata e sceglie ancora una volta la quiete delle montagne per trascorrere del tempo con la sorella tra affetto e natura. Katia Pedrotti si concede un ritorno dal sapore speciale: l’ex gieffina è tornata tra le montagne dove è nata,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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