Katia Pedrotti ritorna tra le montagne dove è nata a Chiesa in Valmalenco | passeggiate nella natura e abbracci con la sorella
L’ex concorrente del Grande Fratello ha trascorso alcuni giorni nella sua città di origine, Chiesa in Valmalenco, nelle montagne circostanti. Durante il soggiorno, ha fatto passeggiate all’aperto e si è riunita con la sorella, condividendo momenti di affetto immersi nella natura.
L’ex concorrente del Grande Fratello torna nei luoghi in cui è nata e sceglie ancora una volta la quiete delle montagne per trascorrere del tempo con la sorella tra affetto e natura. Katia Pedrotti si concede un ritorno dal sapore speciale: l’ex gieffina è tornata tra le montagne dove è nata,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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