Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli in Salento con i figli Matilda e Tancredi | una vacanza tra sole mare e relax

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono in vacanza nel Salento con i figli Matilda e Tancredi. La famiglia sta trascorrendo alcuni giorni tra sole, mare e relax. La coppia si trova nella regione meridionale italiana per un soggiorno di svago e riposo. La vacanza si svolge con i figli, senza ulteriori dettagli su attività o programmi specifici.

La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di relax nel Salento insieme ai figli Un’estate all’insegna del relax e della famiglia per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che in questi giorni si trovano in Salento dove stanno trascorrendo una vacanza insieme ai figli Matilda e Tancredi. La vacanza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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KATIA PEDROTTI E ASCANIO PACELLI in Salento

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