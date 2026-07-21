Kappalab presenta ANIME TOUR – La trilogia completa

Da nerdpool.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kappalab ha pubblicato la trilogia completa di ANIME TOUR, un progetto che raccoglie le opere legate al fenomeno dei viaggi dei fan nelle location di ispirazione delle serie animate giapponesi. Il termine “pellegrinaggio” si riferisce a questa pratica, diffusa tra gli appassionati, che consiste nel visitare i luoghi che hanno ispirato le storie e i personaggi delle serie più conosciute.

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È ormai di uso comune  tra i fan dell’animazione giapponese parlare di “pellegrinaggio”, un termine arcaico che sottolinea l’importanza rivestita da viaggi alla ricerca di una connessione diretta con le storie e gli amati personaggi, attraverso  la visita ai luoghi che hanno ispirato le opere più celebri di ogni tempo. Ecco finalmente un modo per  scoprirli con precisione millimetrica, sia per chi viaggia, sia per chi preferisce rimanere a casa, grazie alla comparazione tra gli screenshot degli anime e le fotografie dei luoghi reali. Ma, soprattutto, grazie alla  triangolazione  e alla  geolocalizzazione  precisa attraverso  coordinate  e  QR code! • In ANIME TOUR troverete: YOUR NAME. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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