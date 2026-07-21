Kappalab ha pubblicato la trilogia completa di ANIME TOUR, un progetto che raccoglie le opere legate al fenomeno dei viaggi dei fan nelle location di ispirazione delle serie animate giapponesi. Il termine “pellegrinaggio” si riferisce a questa pratica, diffusa tra gli appassionati, che consiste nel visitare i luoghi che hanno ispirato le storie e i personaggi delle serie più conosciute.

È ormai di uso comune tra i fan dell’animazione giapponese parlare di “pellegrinaggio”, un termine arcaico che sottolinea l’importanza rivestita da viaggi alla ricerca di una connessione diretta con le storie e gli amati personaggi, attraverso la visita ai luoghi che hanno ispirato le opere più celebri di ogni tempo. Ecco finalmente un modo per scoprirli con precisione millimetrica, sia per chi viaggia, sia per chi preferisce rimanere a casa, grazie alla comparazione tra gli screenshot degli anime e le fotografie dei luoghi reali. Ma, soprattutto, grazie alla triangolazione e alla geolocalizzazione precisa attraverso coordinate e QR code! • In ANIME TOUR troverete: YOUR NAME. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Kappalab presenta ANIME TOUR – La trilogia completa

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