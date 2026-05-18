Con Perticai i problemi più non hai | Arezzo completa la trilogia mistica del santino elettorale

Arezzo ha appena concluso la cosiddetta trilogia dei simboli elettorali, con l’aggiunta di un nuovo materiale che riprende un modo di comunicare diretto e immediato. Dopo aver diffuso un volantino scritto in bengalese e un santino con una frase in gerundio, la campagna entra ora nella fase di chiarimenti pratici sulle modalità di voto. La strategia sembra puntare a semplificare il messaggio, offrendo indicazioni più immediate ai cittadini in vista delle prossime consultazioni elettorali.

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Dopo il volantino in bengalese e il celebre santino in gerundio, la campagna elettorale aretina entra ufficialmente nella fase “istruzioni semplificate per l’uso del voto”. Prima il volantino in bengalese di Forza Italia, che aveva gettato nel panico mezzo elettorato convinto che Dacca fosse una nuova corrente interna del centrodestra. Poi il leggendario santino elettorale in gerundio, capace di trasformare la propaganda politica in una verifica di grammatica delle medie. Adesso arriva lui: il santino Perticai. Un’opera che sembra progettata da un mix tra un catechista, un grafico di volantini per il cocomero a fette e un tutor di alfabetizzazione civica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Con Perticai i problemi più non hai”: Arezzo completa la trilogia mistica del santino elettorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buona Pasqua social dei politici: Meloni con la figlia, Conte col santino elettorale, Schlein non pervenutaDimmi come formuli gli auguri di Buona Pasqua e ti dirò chi sei, almeno politicamente. Con Perticai i problemi più non hai: Arezzo completa la trilogia mistica del santino elettorale x.com