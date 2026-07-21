Juventus quando le amichevoli diventano vetrine per i saldi d’estate

Durante le amichevoli estive, Douglas Luiz si è messo in mostra come possibile acquisto, con il club interessato a coprire anche l’ingaggio. Nel frattempo, Gatti, attualmente alla Juventus, è tra i candidati per il trasferimento al nuovo Napoli. Le partite amichevoli sono diventate occasioni per valutare i giocatori in vista dei prossimi trasferimenti. Nessuna conferma ufficiale su trattative o accordi già definiti.

Douglas Luiz in mezzo al campo che Carnevali sogna di piazzare da qualche parte, ingaggio compreso. Dietro Gatti che è nella short list di Allegri per il nuovo Napoli. Davanti Zeghrova, uno dei resti dell’estate degli orrori di Comolli e poi Openda, subentrato al giovane talento Ekhator cui sono bastati quattro allenamenti e una manciata di minuti per finire in infermeria. In porta Di Gregorio di cui Spalletti non parla se non indirettamente per spiegare che arriverà certamente un altro portiere e che lo vuole con caratteristiche che siano opposte a quelle dell’attuale numero uno. Gli altri? Dalla panchina si sono alzato Rugani, in uscita perenne da quando è tornato alla Continassa, Milik che è lì solo perché legato da contratto così come Arthur, ultimo reduce dalla folle stagione degli scambi e delle plusvalenze. 🔗 Leggi su Panorama.it

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