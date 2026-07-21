Juve pronta a stringere per il Dibu Martinez | contatti costanti con l’Aston Villa che ha già bloccato il suo sostituto
La Juventus sta negoziando con l'Aston Villa per acquistare il portiere Dibu Martinez. I contatti tra le due società sono frequenti e si avvicinano a una conclusione. L'Aston Villa ha già bloccato il suo possibile sostituto, rendendo più concreta la trattativa. La squadra italiana vuole finalizzare l’accordo e rafforzare la rosa con il portiere argentino.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza accelera per il Dibu Martinez e, dopo i contatti, punta a un accordo definitivo con l’Aston Villa. La Juve lavora incessantemente per completare la rosa. Secondo quanto viene riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la Juventus è pronta a tornare alla carica per Emiliano Martinez. Il portiere si è messo ampiamente in luce nel corso del Mondiale terminato domenica, dimostrando grandissime qualità. Le ottime prestazioni fornite hanno convinto pienamente la società, che ora vuole stringere velocemente i tempi. Il sudamericano resta in cima alla lista dei desideri per difendere stabilmente i pali della formazione affidata a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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