Juve pronta a stringere per il Dibu Martinez | contatti costanti con l’Aston Villa che ha già bloccato il suo sostituto

Notizia in breve

La Juventus sta negoziando con l'Aston Villa per acquistare il portiere Dibu Martinez. I contatti tra le due società sono frequenti e si avvicinano a una conclusione. L'Aston Villa ha già bloccato il suo possibile sostituto, rendendo più concreta la trattativa. La squadra italiana vuole finalizzare l’accordo e rafforzare la rosa con il portiere argentino.