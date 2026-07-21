La trattativa tra la Paris Saint-Germain e la giocatore per il ritorno di Kolo Muani non si sblocca, complicando il suo trasferimento alla Juventus. I bianconeri, quindi, stanno valutando altre opzioni per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Attualmente, la società sta lavorando su più fronti per trovare un nuovo attaccante, mentre la trattativa con il PSG resta in stallo.

Bianconeri pronti a rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti: ecco cosa sta succedendo. La trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Kolo Muani non si sblocca e, dunque, la Juventus lavora anche su altri tavoli per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Uno di questi porta al Manchester United e più precisamente a Joshua Orobosa Zirkzee, classe 2001 che in passato ha indossato le maglie di Parma e Bologna. Zirkzee (Ansa Foto) – calciomercato.it In Inghilterra il calciatore continua a essere impiegato col contagocce e adesso la dirigenza dei Red Devils sarebbe disposta a prendere in considerazione anche un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Kolo Muani difficile: c’è una vecchia conoscenza della Serie A per l’attacco

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Kolo Muani il PSG è arrabbiato con la Juventus

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