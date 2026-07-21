Il Galatasaray ha avviato contatti intensi con il difensore della Juventus, Glaison Bremer. La squadra turca si prepara a fare un'offerta importante per il giocatore brasiliano, cercando di convincerlo a trasferirsi a Istanbul. La Juventus è al corrente delle trattative e valuta le possibilità di trattenere il calciatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative tra le parti sono in corso.

Sirene turche per Glaison Bremer. Il difensore della Juventus sta subendo un corteggiamento serratissimo da parte del Galatasaray, pronto a fare follie per portarlo via da Torino. Per ora non c'è ancora stato un contatto tra i due club, ma degli emissari del club di Istanbul avrebbero già messo sul tavolo delle entourage del giocatore la loro proposta: 8 milioni di euro all'anno, due in più di quelli che Bremer guadagna attualmente., L'offerta monstre ha sgretolato le certezze del centrale bianconero che, dopo un periodo di riflessioni, sembrava aver deciso di voler continuare a Torino. La ricca corte del Galatasaray ha rimescolato le carte: davanti a certe cifre Gleison non avrebbe chiuso, come era successo qualche settimana fa, alla possibilità di trasferirsi in Turchia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, il Galatasary fa sul serio per Bremer: pronto l'assalto al brasiliano

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