Il difensore ha dato il suo consenso a un possibile ritorno in Serie A, ma il Bayern richiede 40 milioni di euro per la cessione. La trattativa si concentra sulla possibile partenza di Sorloth, con l'interesse di alcune squadre italiane. La società di appartenenza del giocatore ha avviato le trattative, valutando l'offerta più conveniente. La decisione definitiva dipenderà dall'accordo tra le parti coinvolte e dall'accettazione della richiesta economica da parte dei tedeschi.

Non c’è tempo da perdere, ma in contemporanea non bisogna lasciarsi dominare dalla frenesia. Il calciomercato della Juventus, già nei primi giorni di gennaio, vive su queste due velocità e sarà destinato a tenere ritmi incalzanti fino agli ultimi pomeriggi di agosto prima del gong finale. Ora, sui tavoli della Continassa campeggiano i dossier di Kim Min-jae per la difesa e di Alexander Sorloth per l’attacco: entrambi impegnati nei test di avvicinamento al Mondiale, sono profili che piacciono parecchio alla Signora e nello specifico a Luciano Spalletti, alle prese con una complessa costruzione della rosa del prossimo anno alla luce di alcuni desideri già rimasti inesauditi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve all'assalto: arriva il primo sì di Kim, ma il Bayern spara alto. Per Sorloth si fa sul serio

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#Calciomercato | ? #Juventus: test per #DouglasLuiz e assalto deciso a #Sorloth x.com

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