Jury Chechi e Antonio Rossi, atleti italiani, hanno mantenuto un'amicizia duratura di oltre trent'anni, iniziata durante la partecipazione a Miss Italia. Recentemente, i due sono stati intervistati e hanno condiviso di aver passato molte ore al telefono, scambiando principalmente risate e scherzi. La loro relazione si è consolidata nel tempo, senza interruzioni o tensioni note.

Si sono conosciuti a Miss Italia e non si sono più lasciati. Nella mezz'ora abbondante in cui stiamo al telefono Jury Chechi e Antonio Rossi scherzano fra di loro in continuazione. A partire dall'orario dell'appuntamento. «Buongiorno» dice Rossi. «Buongiorno? Sono le sei. Che buongiorno» risponde Chechi. «No, nel senso che tu ti sei alzato adesso» scherza il canoista. «Sì, ti piacerebbe. Non sono mica come te che vai solo in giro per il mondo» chiude Chechi. Non fossero due campioni olimpici, oltre che vincitori di Pechino Express, sarebbero un perfetto due comico, ma non chiedete al ginnasta quante medaglie olimpiche ha vinto il canoista e non fate notare a Rossi del suo russare durante il reality. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jury Chechi e Antonio Rossi, trent'anni dopo gli ori di Atlanta: «La nostra amicizia bella e le telefonate fatte tutte di risate»

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