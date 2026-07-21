italo compra 26 treni ed entra in germania

C’era una volta la Germania dei treni efficienti per definizione. Appunto. C’era. Oggi i convogli percorrono una via crucis di ritardi mentre l’orgoglio della Deutsche Bahn mostra vistose rughe. In questo scenario di transizione, si è inserita l’azienda che ha rotto il monopolio ferroviario nel nostro Paese. Italo, infatti, varca le Alpi ed entra in Germania per fare la rivoluzione.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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