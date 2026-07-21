Il vice presidente della Camera dei Deputati ha presieduto la quarta riunione del gruppo parlamentare di collaborazione tra Italia e Ucraina. La sessione si è concentrata su temi di cooperazione tra i due paesi. Durante l'incontro, si è discusso dell’allargamento dell’Unione Europea come investimento strategico. La riunione ha coinvolto rappresentanti parlamentari italiani e ucraini e si è svolta a Montecitorio.

21 07 26 VP G Mulè IV Riunione del Gruppo parlamentare di collaborazione Italia – Apertura Prima Sessione Italia Ucraina ROMA – Il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, ha presieduto la IV Riunione del Gruppo parlamentare di collaborazione Italia–Ucraina. La riunione ha visto la partecipazione di una delegazione di deputati ucraini guidata da Serhii Alieksieiev, alla presenza dell’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Ihor Brusylo. Aprendo i lavori, il vice presidente Mulè ha dichiarato: “Il sostegno dell’Italia all’Ucraina nasce dalla ferma convinzione che il Paese abbia il diritto di difendere la propria sovranità, la propria indipendenza e la propria integrità territoriale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Italia-Ucraina, a Montecitorio la riunione del gruppo parlamentare di collaborazione. Mulè: “Allargamento europeo investimento strategico”

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